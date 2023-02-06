Умер декан факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства ВГАУ

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Администрация Воронежского государственного агроуниверситета сообщила о смерти декана факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства Александра Аристова. Он скоропостижно скончался 5 февраля 2023 года на 48-м году жизни.

Александр Васильевич родился 3 июня 1975 года в с. Хохол Хохольского района Воронежской области. Окончив школу, поступил в Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки, после завершения обучения получил квалификацию «Ветеринарный врач».

В 1997 году после окончания ветеринарного факультета поступил в аспирантуру при кафедре кормления сельскохозяйственных животных Воронежского государственного аграрного университета имени К.Д. Глинки.

В 2000 году Александр Васильевич защитил диссертацию и в том же году был принят на работу в качестве ассистента кафедры. В 2010 году Аристов победил в конкурсе на должность заведующего кафедрой кормления сельскохозяйственных животных.

С 2011 года и по настоящее время Александр Васильевич был деканом факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства.