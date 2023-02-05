Воронежец на новогодние праздники подхватил малярию в Танзании

В лесной чаще шанс быть укушенным комарами очень высок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У воронежца, отдыхавшего в Танзании, обнаружили тропическую малярию, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Мужчина обратился к врачам в январе 2023 года, когда вернулся из этой африканской страны после новогодних праздников.

В Воронежской области каждый год регистрируют завозные случаи этой опасной болезни. Обычно ею заражаются туристы, отдыхающие в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Дело в том, что переносящих эту болезнь самок комаров рода Anopheies больше всего именно в этих странах.

Симптомы малярии крайне неприятны. Это высокая температура, озноб, расстройства пищеварительной, нервной и других систем организма.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют в качестве профилактики за неделю до выезда в тропики начать принимать противомалярийные препараты. Еще лучше побывать перед поездкой на консультации у врача-инфекциониста. А если не успели принять такие меры, то по крайней мере на курортах не забывайте пользоваться репеллентами, отпугивающими комаров, а также препаратами, от которых зловредные кровососы гибнут.

Помните, что тропическая малярия, если ее не лечить, может привести к летальному исходу.