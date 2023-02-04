Воронежские следователи проверят, почему не провели капремонт в 60-летнем доме

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жители обращались в разные инстанции, однако никакого вразумительного ответа им не дали СК проводит доследственную проверку.

Региональный СКР сообщил о том, что следователями организована проверка по факту сообщения 74-летней жительницы города Лисок, которая заявила об отсутствии в их доме капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 4 февраля.

Горожанка пояснила, что дом на улице Титова был построен более 60 лет назад. Жители ждали- ждали капремонта подвала и фасада, но его так и не провели. Хотя он был запланирован на 2020-2022 годы. Не дали результата и многократные обращения в УК и в Фонд Капремонта Воронежской области.

- Следователями будут выполнены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, приведших к этому. По результатам будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации и принято процессуальное решение, - подытожили в СК.