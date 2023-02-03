В Воронежской области будут судить ревнивца, сжегшего жену и тещу

Женщины умерли в мучениях, за это их истязателя могут посадить на всю жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 67-летнего жителя Подгоренского района. Его обвиняют в поджоге и убийстве двух женщин с особой жестокостью.

По данным следствия, мужчина на почве ревности к своей супруге и ненависти к ее 86-летней матери, которая и вовсе совершенно была не способна защитить себя, напал на обеих женщин. Он облил их бензином и расплескал эту горючую жидкость по всему дому. А затем совершил поджог. Теща так и не выбралась из горящего дома. Ее дочь сумела выбежать на улицу. Но ожоги оказались слишком тяжелыми. Женщина умерла в больнице.

Уголовное дело будут рассматривать в Воронежском областном суде. Пенсионеру грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы, не исключено и пожизненное заключение.