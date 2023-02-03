Исполнилось пять лет со дня подвига Героя РФ воронежца Романа Филипова

Фото из архива Фото: Юлия ДИДЕНКО

3 февраля 2023 года исполнилось 5 лет со дня гибели Героя Российской Федерации Романа Филипова. Наш земляк погиб в 2018 году в ходе военных действий в Сирии в схватке с боевиками. Роман Филипов предпочел плену гибель на поле боя с причинением максимального урона противнику. Своим подвигом потомственный военный летчик Роман Филипов показал примеров доблести и самопожертвования ради интересов Отечества, прославив Воронежскую область и Россию в целом.

- Мы уверены, что этот поступок земляка сегодня помогает воронежским парням сражаться с украинским противником, - отметил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. - Вечная память Герою. Всегда будем гордиться вами, уважаемый Роман Николаевич.