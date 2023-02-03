Воронежский зоопарк приглашает всех на конкурс домиков для грызунов

Фото с сайта Воронежского зоопарка Фото: Предоставлено

Воронежский зоопарк проводит со 2 по 28 февраля 2023 года экологическую акцию «Домики для грызунов». Для участия в ней необходимо сделать интересные домики для грызунов зоопарка. Они необходимы для декоративных крыс, мышей, песчанок, шиншилл, белок, дикобраза, ежей, морских свинок. В них животные чувствуют себя комфортно и безопасно. Домик должен быть сделан из дерева, фанеры, прутьев, пластика, ткани (типа гамак). Работы из картона и бумаги не принимаются.

Можно изготовить несколько домиков. Количество конкурсных поделок не ограничено. Чем больше поделок предоставит конкурсант, тем больше шансов стать победителем. Размеры и требования к домикам в Положении (на сайте зоопарка). К участию в конкурсе принимаются только домики, выполненные по правилам.

Работы принимают по адресу: г. Воронеж, ул. П. Осипенко д.6а., АУ ВО «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова», в кассу зоопарка со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00 часов, либо в любое время по тому же адресу, но со стороны служебного входа (ул. Циолковского, напротив ДК им. Ленина) или по почте до 22 февраля 2023 года.

Не забудьте к работе прикрепить анкету участника!

Всю подробную информацию вы можете посмотреть в Положении акции. По вопросам обращаться по тел. 239-49-41.