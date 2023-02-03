В Воронежской области на пожаре нашли тело пенсионера

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ночь со 2 на 3 февраля пожарных вызвали в Лискинский район. В селе Селявное-2 горел жилой дом.

- Сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного в 23.29. Горящий дом на ул. Беговой тушили восемь огнеборцев на двух пожарных машинах. Сгорела кровля, обрушился потолок. Пожар ликвидировали в 00.07. На месте обнаружили тело 67-летнего хозяина, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При пожаре или ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» - звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.