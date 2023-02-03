У жителя Воронежской области изъяли более 40 тыс бутылок паленого алкоголя на 6 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже будут судить бутлегера и его подельников. 49-летний мужчина привез в Новоусманский район крупную партию немаркированного алкоголя. Его знакомые 34 и 43 лет помогали реализовать контрафакт под брендами известных производителей по заниженной цене.

- Полицейские изъяли с территории склада, который арендовали обвиняемые, более 40 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований с этикетками известных марок. Общая стоимость контрафактной продукции составила более 6 млн рублей. Согласно заключению экспертизы, изъятое не соответствует требованиям ГОСТа, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Уголовное дело передали в Новоусманский райсуд.