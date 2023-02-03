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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:40

Под Воронежем сыну погибшего в зоне СВО героя вручили Орден Мужества

Почтили память Вадима Бузова
Ярослав ИВАНОВ
фото publicadmnu

фото publicadmnu

В Новоусманском районе сыну погибшего в ходе специальной военной операции в Харьковской области Вадима Бузова вручили Орден Мужества. Церемония прошла в селе Хреновое.

Высокую награду родным погибшего воина передал заместитель главы Новоусманского района Сергей Вишняков. Орден вручили 12-летнему Матвею, чтобы чтил память отца, отметили в райадминистрации.

Супруга героя, майор полиции Ирина Бузова пообещала, что приложит все усилия, чтобы воспитать Матвея и 11-летнюю Елизавету настоящими патриотами, всегда готовыми встать на защиту Родины, как и их геройски погибший отец.

В конце января в Новоусманском районе Орден Мужества вручили матери Максима Комарова, уроженца села Шуберское.