Под Воронежем сыну погибшего в зоне СВО героя вручили Орден Мужества

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В Новоусманском районе сыну погибшего в ходе специальной военной операции в Харьковской области Вадима Бузова вручили Орден Мужества. Церемония прошла в селе Хреновое.

Высокую награду родным погибшего воина передал заместитель главы Новоусманского района Сергей Вишняков. Орден вручили 12-летнему Матвею, чтобы чтил память отца, отметили в райадминистрации.

Супруга героя, майор полиции Ирина Бузова пообещала, что приложит все усилия, чтобы воспитать Матвея и 11-летнюю Елизавету настоящими патриотами, всегда готовыми встать на защиту Родины, как и их геройски погибший отец.

В конце января в Новоусманском районе Орден Мужества вручили матери Максима Комарова, уроженца села Шуберское.