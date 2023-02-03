Воронежские следователи выяснят, почему не ремонтируют аварийный дом в центре города

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Следователи начали проверку по жалобам жильцов дома на улице Фридриха Энгельса, 21. Воронежцы сетуют, что длительное время ожидают капитального ремонта здания, которое находится в аварийном состоянии. По их словам, системы водоснабжения, отопления и канализации пришли в негодность, электропроводка изношена, подвал постоянно затоплен.

- Следователь провел осмотр фасада и общедомового имущества, систем коммуникации, опрашиваются жильцы, истребована техническая и правоустанавливающая документация. В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка озвученной ситуации, в том числе действиям должностных лиц управляющей компании и Фонда капитального ремонта, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.