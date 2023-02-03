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НовостиОбщество3 февраля 2023 7:56

Воронежские следователи выяснят, почему не ремонтируют аварийный дом в центре города

Жильцы на Фридриха Энгельса, 21 уверяют, что все коммуникации изношены
Ярослав ИВАНОВ
фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

Следователи начали проверку по жалобам жильцов дома на улице Фридриха Энгельса, 21. Воронежцы сетуют, что длительное время ожидают капитального ремонта здания, которое находится в аварийном состоянии. По их словам, системы водоснабжения, отопления и канализации пришли в негодность, электропроводка изношена, подвал постоянно затоплен.

- Следователь провел осмотр фасада и общедомового имущества, систем коммуникации, опрашиваются жильцы, истребована техническая и правоустанавливающая документация. В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка озвученной ситуации, в том числе действиям должностных лиц управляющей компании и Фонда капитального ремонта, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.