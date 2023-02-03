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НовостиДом. Семья3 февраля 2023 7:11

В заповеднике под Воронежем заметили рысь

Раньше такая кошка в Новохоперском районе не встречалась
Ярослав ИВАНОВ
фото Хоперского заповедника

фото Хоперского заповедника

В Хоперском заповеднике сообщили о появлении рыси в районе. Сотрудники провели зимний маршрутный учет, пройдя 200 км территории заповедных земель, и обнаружили характерные следы животного. Кроме того, кошка попала на видео фотоловушек.

В Хоперском заповеднике до этого момента рысь никогда не встречалась. Эти кошки размером с крупную собаку и с длинными кисточками на ушах обитают в нашей стране в глухих лесах вплоть до Камчатки и Сахалина.

Следы рыси, фото Хоперский заповедник

Следы рыси, фото Хоперский заповедник