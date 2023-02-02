Под Воронежем в отделении полиции подрались двое гаишников

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Инцидент случился 1 февраля в Семилуках. Как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области, в одном из территориальных подразделений ведомства произошел конфликт между двумя сотрудниками.

Местные СМИ сообщают, что стражи порядка даже обратились после этого за медпомощью. О причине ссоры правоохранителей неизвестно. Впрочем, полицейским придется о ней рассказать коллегам – в ГУ МВД назначили проверку.

- В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в региональном ведомстве.