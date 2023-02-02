В зоне подтоплений из-за оттепели оказалась Воронежская область

Ученые института по проблемам ГО и ЧС представили прогноз чрезвычайных ситуаций на начало февраля 2023 года. Доклад на селекторном совещании МЧС России по чрезвычайным ситуациям зачитал начальник ВНИИ Максим Бедило.

Он рассказал о гидрологической обстановке в разных российских регионах. Согласно его данным, в зону подтоплений попала Воронежская область. Причиной тому стала оттепель. Это вызвало повышение уровня воды в реках и озерах региона. В результате некоторые инфраструктурные объекты скрылись под водой.

Такая же обстановка наблюдается в соседней Курской области, а также Брянской и Смоленской.