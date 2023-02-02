В воронежском селе дедушка нашел мертвой 15-летнюю внучку

В одном из частных домом в селе Новогремяченское Хохольского района найдено тело 15-летней девушки. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Об этом рассказали в пресс-службе управления СКР по Воронежской области 2 февраля.

– Следственными органами выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – пояснили в ведомстве.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел утром в среду, 1 февраля. Предположительно, умершую девушку нашел ее дедушка. Точная причина смерти станет известна после заключения медэкспертов.