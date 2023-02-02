В Воронежской области модернизируют более 320 км водопроводных и тепловых сетей

Сегодня, 2 февраля, губернатор Воронежской области Александр Гусев успешно защитил заявку региона на программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Проект был представлен на заседании президиума комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Общая стоимость программы – 2,8 млрд рублей. На ее реализацию области выделят 1,8 млрд рублей из Фонда развития территорий.

- Мы реконструируем и модернизируем более 320 км водопроводных и тепловых сетей. Аварийность на этих объектах ЖКХ снизится на 12%, что повысит качество услуг для 40 тысяч жителей, - пояснил в своем телеграм-канале глава Воронежской области.

В план включили семь объектов:

- системы водоснабжения с установкой системы очистки воды в Острогожске,

- строительство водозаборных сооружений, строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Углянце Верхнехавского района,

- реконструкцию системы водоснабжения Нижнем Мамона Верхнемамонского района,

- строительство системы водоснабжения в Панино,

- реконструкцию водопровода в Поворино,

- реконструкцию сети теплоснабжения Верхнего Мамона,

- реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка ВНИИСС Айдаровского в Рамонском районе.