В Воронеже оштрафовали водителя маршрутки, который ехал по встречной полосе

Фото из архива КП

Воронежцы сняли на видео водителя маршрутки № 23, который в нарушение ПДД ехал по встречной полосе. Кадры разместили в соцсетях. Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Им оказался 33-летний житель Хохольского района. Ехал он на микроавтобусе Mercedes 17 января возле дома №17 по Московскому проспекту.

- Водитель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5000 рублей», - пояснили в ГУ МВД России по региону.

И напомнили: если вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом по телефону 112.