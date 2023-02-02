Сахарный завод под Воронежем выплатил почти 1 млн рублей за сброс стоков

Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено "КП"

С Хохольского сахарного комбината взыскали более 943 тысячи рублей за причиненный вред почве в результате аварийного сброса стоков. Об этом 2 февраля рассказали в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Там пояснили, что в декабре 2020 года в надзорное ведомство написал жалобу местный житель. Он рассказал, что стоки, которые текли после аварии на трубопроводе предприятия, попали на его участок.

Специалисты филиала «ЦЛАТИ по Воронежской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» побывали на участке жителя Хохольского, взяли пробы почвы и сделали анализы. По результатам проверки подтвердился факт загрязнения земли соединениями фосфора.

В связи с этим специалисты рассчитали вред почве и взыскали с завода сумму ущерба через суд. Требования были удовлетворены.