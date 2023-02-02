Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 8:04

Сахарный завод под Воронежем выплатил почти 1 млн рублей за сброс стоков

Из-за аварии на трубопроводе загрязнился участок местного жителя
Евгения ФРОЛОВА
Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото: Предоставлено "КП"

С Хохольского сахарного комбината взыскали более 943 тысячи рублей за причиненный вред почве в результате аварийного сброса стоков. Об этом 2 февраля рассказали в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Там пояснили, что в декабре 2020 года в надзорное ведомство написал жалобу местный житель. Он рассказал, что стоки, которые текли после аварии на трубопроводе предприятия, попали на его участок.

Специалисты филиала «ЦЛАТИ по Воронежской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» побывали на участке жителя Хохольского, взяли пробы почвы и сделали анализы. По результатам проверки подтвердился факт загрязнения земли соединениями фосфора.

В связи с этим специалисты рассчитали вред почве и взыскали с завода сумму ущерба через суд. Требования были удовлетворены.