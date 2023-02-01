У воронежца обнаружили 49 тыс пачек контрафактных сигарет на сумму более 6,5 млн рублей

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Воронежские полицейские накрыли подпольный склад нелегальных табачных изделий. Его оборудовал в своем гараже в Советском районе 52-летний житель областного центра. Во время обыска в его автомобиле и гараже оперативники изъяли 49 430 пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизные марки. Общая сумма конфискованной продукции составила более 6,5 млн рублей.

На воронежца завели уголовное дело за хранение и сбыт товаров без обязательной маркировки. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.