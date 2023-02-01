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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:13

Следователи проверят, почему под Воронежем не ремонтируют аварийный мост

Местные жители жалуются, что бетонные плиты переправы разрушаются, а арматура проржавела
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи начали проверку по сообщению жителей села Щучье Эртильского района об аварийном состоянии моста через реку.

Сельчане жалуются, что пешеходная часть переправы на улице Свободы находится в жутком состоянии, текущим содержанием и ремонтом никто не занимается. Мост постепенно разрушается: бетонные плиты имеют существенные дефекты, арматура проржавела, отсутствует половина секций ограждения, освещения нет.

- Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.