Следователи проверят, почему под Воронежем не ремонтируют аварийный мост

Воронежские следователи начали проверку по сообщению жителей села Щучье Эртильского района об аварийном состоянии моста через реку.

Сельчане жалуются, что пешеходная часть переправы на улице Свободы находится в жутком состоянии, текущим содержанием и ремонтом никто не занимается. Мост постепенно разрушается: бетонные плиты имеют существенные дефекты, арматура проржавела, отсутствует половина секций ограждения, освещения нет.

- Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.