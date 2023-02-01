Под Воронежем осудили почтальона, которая украла пенсию умершей женщины и пыталась дать взятку следователю

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Нововоронеже осудили 64-летнюю работницу почты за хищение средств и попытку дачи взятки.

В октябре 2021 года почтальон присвоила 17 тысяч рублей пенсии умершей пенсионерки. Факт хищения выявили родственники и сообщили в полицию. Не желая быть привлеченной к уголовной ответственности, в мае 2022 года работница почты пыталась дать следователю 25 тысяч рублей, чтобы он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту присвоения денег.

- С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил виновной наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей в доход государства. Средства, передававшиеся в качестве взятки, также обращены в доход государства, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Виновную уволили с работы.