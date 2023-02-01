Житель Воронежской области избил посетителя кафе и заставил его переписать на себя "четырнадцатую"

В Россоши произошел случай дерзкого угона.

18-летний парень повздорил с посетителем кафе. В отместку визави его избил и заставил переписать на него принадлежащий молодому человеку автомобиль ВАЗ-2114. И скрылся на машине.

Сотрудники ДПС быстро задержали подозреваемого на одной из улиц райцентра за рулем похищенного автомобиля. 22-летний житель Россоши предъявил полицейским договор купли-продажи на транспортное средство, но это не помогло, и его задержали. В полиции он признался в том, что отобрал машину у посетителя кафе.

За грабеж ему грозит до семи лет заключения.