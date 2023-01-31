Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 января 2023 11:35

В Воронеже мужчина попался на регистрации в своей квартире 12 граждан стран Средней Азии

Ему грозит три года лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
Хозяин "резиновой" квартиры в Советском районе "заработал" себе уголовное дело.

Хозяин "резиновой" квартиры в Советском районе "заработал" себе уголовное дело.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Советском районе полицейские раскрыли незаконную регистрацию 12 иностранцев из Средней Азии в квартире дома на улице Краснозвездной. 43-летний хозяин этой жилплощади получал деньги за фиктивную прописку граждан стран ближнего зарубежья. Реально в квартиру, где он жил со своей матерью, никого из них он, конечно, пускать он не собирался.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальная ответственность по ней – три года лишения свободы. До суда хозяин квартиры будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.