Воронежцев научат делать кукол-травниц

В библиотеке имени Никитина в первый день последнего месяца зимы пройдет мастер-класс по изготовлению народной тряпичной игрушки - куклы-травницы.

Русская кукла-травница - это традиционная кукла-кубышка, наполненная сбором сухих душистых трав. Внутренности игрушки чаще всего наполняли такими травами как тысячелистник, мята, полынь, мелисса, хмель, шалфей, чабрец. Народная кукла многофункциональна: это прекрасный сувенир, который несет и пользу - ведь лечебные ароматы целебных трав защищают здоровье детей и взрослых. Кроме того, изделия декоративно-прикладного творчества могут украсить интерьер, сделав дом уютнее.

Мастер-класс пройдет 1 февраля в 11.00 в отделе естественно-научной и технической литературы (пл. Ленина, 2, к. 104, 301), 16+