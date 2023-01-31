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НовостиОбщество31 января 2023 8:22

Жильцы новостройки под Воронежем пожаловались на сырость и черную плесень в квартирах

Люди получили жилье по программе расселения ветхих домов
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи проведут проверку по жалобам жителей новостроек в поселке Стрелица Семилукского района. Жилье люди получили по программе переселения из аварийного жилого фонда. Однако радость новоселов была недолгой. Вскоре они обратили внимание на сырость в углах комнат, на откосах окон, потолке и пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

На обращение отреагировали в следственном управлении СК, организовав выездную проверку для изучения ситуации и выявления строительных дефектов. Следователи пообщались с жильцами нового дома, провели смотр квартир и общедомового имущества, а также запросили уполномоченных органах необходимые технические и правоустанавливающие документы.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления и компании-застройщика, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.