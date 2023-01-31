В ДТП в Воронежской области пострадала 65-летняя женщина

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В понедельник, 30 января, на автодороге Р-298 «Курск-Воронеж» в Семилукском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным полиции, 36-летний житель Бутурлиновки, следуя из города Воронежа в курском направлении, при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», которым управлял 59-летный житель Белгородской области.

В аварии пострадали 65-летняя женщина, она ехала на пассажирском сиденье в «Ниве». С места ДТП ее забрала в больницу «скорая».

Полицейские организовали проверку для выяснения причин и обстоятельств ДТП.