В воронежских отделах ЗАГС изменился график регистрации браков и смертей

Теперь регистрировать браки в воронежских отделах ЗАГС по субботам можно будет до 16.30. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воронежских отделах ЗАГС изменился график приема граждан по субботам.

В главном Дворце бракосочетания на площади Ленина, 11, обслуживающем Центральный и Ленинский районы, а также в Советском, Коминтерновском и Железнодорожном теперь по субботам регистрации брака проходят с 8.00 до 16.30.

А вот в Левобережном график будет несколько иным. В субботу там принимают граждан с 8.00 до 15.30 с перерывом с 12.00 до 12.30. В Левобережном отделе ЗАГС, напомним, выдают только различные справки. Торжественной регистрации браков там давно нет. Дело в том, что офисное здание, где размещается отдел ЗАГС, для этого не приспособлено.

Выходные в воронежских отделах ЗАГС, где регистрируют рождения и браки, - воскресенье и понедельник. А четверг там – неприемный день.

Изменился график приема и в специализированном отделе ЗАГСа Воронежа, где регистрируют смерти. Там теперь выдают справки и в субботу (ранее это делали только в рабочие дни). С понедельника по четверг и в субботу прием длится с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45). В пятницу график немного другой - с 8.00 до 15.00. А перерыв такой же. Таким образом, там выходной теперь только один - воскресенье. И еще последний четверг месяца – неприемный день.