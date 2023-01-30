В Воронеже две студентки отравились угарным газом

С газом шутки плохи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 28 января, в Железнодорожном районе две студентки одного из колледжей, живущие в квартире на улице Богдана Хмельницкого, отравились угарным газом. Об этом сообщили в воронежском управлении ГО и ЧС со ссылкой на информацию старшего врача скорой помощи.

Обеим девушкам 17 лет. Состояние здоровье у них представляло определенную тревогу, поэтому студенток госпитализировали. Мастер аварийной газовой службы назвал возможную причину отравления. По его мнению, это неполадка в работе вентиляции.

В управлении ГО и ЧС напомнили простые правила профилактики отравления угарным газом:

1. Используйте только исправное газовое и отопительное оборудование.

2. Позаботьтесь об исправной работе вентиляции. Для этого обратитесь в организацию, обслуживающую ваш дом.

3. Если в вашем доме используется печное отопление, не закрывайте заслонку, пока угли не прогорели. Не оставляйте без присмотра растопленные печи и не поручайте следить за ними детям.

К этим правилам можно добавить, что в случае аренды жилья с газовым отоплением нужно подробно расспросить хозяев, как им пользоваться, чтобы не случилось беды.