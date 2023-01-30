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НовостиОбщество30 января 2023 11:51

В Воронеже опубликовали номера телефонов для обращений родственников мобилизованных

Их разместила мэрия
Евгения ФРОЛОВА
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Предоставлено "КП"

Горадминистрация напомнила номера телефонов, по которым следует обращаться родственникам мобилизованных воронежцев. Там отметили, что если на вопрос сразу не смогут ответить, то информацию передадут руководителям управ, либо заместителю мэра, либо главе города.

Обращаться необходимо по телефонам, которые действуют в каждой управе Воронежа:

Центральный район: 8-953-119-28-70;

Коминтерновский район: 8-960-117-05-8;

Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55;

Ленинский район: 8-904-214-39-99;

Левобережный район: 8-920-464-66-11;

Советский район: 8-960-119-68-44.