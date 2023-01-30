В Воронеже опубликовали номера телефонов для обращений родственников мобилизованных

Из архива КП Фото: Предоставлено "КП"

Горадминистрация напомнила номера телефонов, по которым следует обращаться родственникам мобилизованных воронежцев. Там отметили, что если на вопрос сразу не смогут ответить, то информацию передадут руководителям управ, либо заместителю мэра, либо главе города.

Обращаться необходимо по телефонам, которые действуют в каждой управе Воронежа:

Центральный район: 8-953-119-28-70;

Коминтерновский район: 8-960-117-05-8;

Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55;

Ленинский район: 8-904-214-39-99;

Левобережный район: 8-920-464-66-11;

Советский район: 8-960-119-68-44.