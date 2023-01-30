В Министерстве природы России разрешили строить экопарковку в воронежском парке «Олимпик»

Александр Гусев давно следит за нынешним состоянием "Олимпика". Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В Министерстве природы России согласовали строительство экопарковки в «Олимпике». Она будет располагаться прямо в лесополосе. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава области сообщил, что он поручил доработать все нужные документы для того, чтобы в феврале определить сроки торгов, в которых определят подрядчика для строительства экопарковки. Александр Гусев отметил необходимость бережного отношения к природе во время выполнения этих работ.

Ранее сообщали, что у «Олимпика» планируют создать 320 мест для парковки. Реконструкцию парка планируют начать в апреле 2023 года.