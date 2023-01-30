В центре Воронежа сгорел жилой дом

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар произошел вечером 29 января в частном секторе Центрального района Воронежа. Полыхал жилой дом. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 20.46. На место ЧП в поселок Правобережного лесничества приехали четыре отделения спасателей.

С огнем боролись 16 человек. Горела крыша. Ликвидировать пожар удалось спустя час, в 21.43.

В результате огнем была повреждена вся кровля дома. Никто из жильцов не пострадал. Причины возгорания выясняются.