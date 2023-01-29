Воронежские следователи проверят, почему не ремонтируют разрушающийся исторический дом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи проводят проверку после публикации в СМИ жалоб жителей "дома с совой". Исторический дом архитектора Михаила Замятнина на улице Алексеевского является памятником регионального значения. Жильцы сетуют, что здание постепенно разрушается, они обиваются капитального ремонта, и дом уже включен в региональную программу капремонта на ближайшие три года. Но проблема в том, что, по оценкам жильцов, затягивать нельзя. И обращают внимание, что ремонтные работы необходимо проводить с учетом исторической ценности здания.

- Организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана надлежащая правовая оценка озвученным в СМИ обстоятельствам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.