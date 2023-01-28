Сотрудник школы в Воронежской области продал 20 казенных ноутбуков

Во время инвентаризации в одной из средних общеобразовательных школ Острогожского района в декабре пошлого года обнаружили пропажу 20 ноутбуков. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Острогожскому району совместно с коллегами из уголовного розыска провели расследование и выяснили, что к хищению техники причастен 31-летний системный администратор учреждения.

По версии следствия, используя служебное положение, с мая 2020 года по сентябрь 2022 года он похитил вверенное ему имущество школы, предназначенное для организации учебного процесса. Причиненный ущерб составил больше 380 тысяч рублей. Похищенные ноутбуки злоумышленник продал своему знакомому, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Следственный отдел ОМВД России по Острогожскому району возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Системному администратору грозит до шести лет лишения свободы. Его пока отпустили под подписку о невыезде.