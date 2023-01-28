Аварийные бригады отремонтировали канализацию воронежского областного Дома для престарелых и инвалидов

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В водоканале Воронежа рассказали, что восстановили пропускную способность канализационной сети, принимающей стоки от Воронежского областного Дома-интерната для престарелых и инвалидов. О прочистке труб ранее в компанию обратилось руководство учреждения. По словам директора собственный персонал Дома-интерната не мог справиться с засором, который образовался на сети возле главного корпуса.

- Ремонтная бригада выехала на участок и обследовала четыре колодца, - рассказали в РВК-Воронеж. - В одном из них мы обнаружили корни деревьев, которые уже вросли в стенки колодца, что и привело к засору. Наши специалисты удалили корни и мусор, а также выполнили гидропневматическую промывку всей канализационной линии на территории учреждения.