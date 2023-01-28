Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 9:04

Аварийные бригады отремонтировали канализацию воронежского областного Дома для престарелых и инвалидов

О помощи попросил директор социальногоучреждения
Ирина КАЗАНИНА
Фото РВК-Воронеж

Фото РВК-Воронеж

Фото: Предоставлено

В водоканале Воронежа рассказали, что восстановили пропускную способность канализационной сети, принимающей стоки от Воронежского областного Дома-интерната для престарелых и инвалидов. О прочистке труб ранее в компанию обратилось руководство учреждения. По словам директора собственный персонал Дома-интерната не мог справиться с засором, который образовался на сети возле главного корпуса.

- Ремонтная бригада выехала на участок и обследовала четыре колодца, - рассказали в РВК-Воронеж. - В одном из них мы обнаружили корни деревьев, которые уже вросли в стенки колодца, что и привело к засору. Наши специалисты удалили корни и мусор, а также выполнили гидропневматическую промывку всей канализационной линии на территории учреждения.