В Воронеже в мороз ремонтируют дороги

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Воронежские дороги в зимнее время терпят колоссальные нагрузки из-за потока шипованных шин, перепадов температур, осадков и обработок реагентами. Поэтому на асфальте часто образуются выбоины и ямы, создающие угрозу безопасности дорожного движения. Чтобы не ждать наступления тепла, в районные комбинаты благоустройства Воронежа закупили технику для зимнего ремонта дорог. Это рециклер асфальтобетона (ЕМ-3200). Он предназначен для фрагментарного ремонта дорожного покрытия с применением литой асфальтобетонной смеси в зимний период.

Рециклер имеет грузоподъемность 3,2 тонн и обладает производительностью 1,2 тонны в час, что позволяет выполнить работы по ликвидации повреждений асфальтобетонного покрытия около 10-ти квадратных метров за одну смену, в зависимости от степени разрушений.

- Управа района заблаговременно формирует перечень объектов. У нас они расположены на 21-й улице (преимущественно магистральных), для выполнения работ по такому ремонту в первом квартале текущего года, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников. - На сегодняшний день выполнены работы по ремонту общим объемом 96 квадратных метров на шести объектах улично-дорожной сети. Исходя из реальных погодных условий, работы по ремонту дорожного покрытия в районе будут проводиться на постоянной основе.