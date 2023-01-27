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НовостиПроисшествия27 января 2023 16:44

В Воронеже на пешеходном переходе на остановке «60-й Армии» сбили пешехода

Пострадавшая жива
Евгения ФРОЛОВА
Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Коминтерновском районе Воронежа вечером 27 января после 19.00 на улице Лизюкова возле остановки «60-й Армии» сбили пешехода. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщили очевидцы.

- Судя по всему, пострадавшая – женщина. Она жива. Вокруг нее несколько человек, одна девушка с ней разговаривает. Водители припаркованных машин принесли пледы, укрыли ее, чтобы она не замерзла до приезда скорой помощи, - рассказали читатели.

Скорая помощь прибыла на место аварии

Скорая помощь прибыла на место аварии

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Местные жители утверждают, что пешеходный переход на этом участке опасный, хотя до светофора в обе стороны не более 100 метров. Автомобили, хоть и пропускают прохожих, но порой летят на высоких скоростях.