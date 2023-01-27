В Воронежской области оперативники накрыли подпольный склад с 6 тысячами бутылок немаркированного алкоголя

39-летний воронежец орудовал с размахом. Фото: Николай ХИЖНЯК

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли преступную деятельность 39-летнего жителя Воронежа. Полицейские выяснили, что мужчина арендовал в Острогожском районе складское помещение, где хранил немаркированный крепкий алкоголь для последующей продажи.

Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли около шести тысяч бутылок алкоголя на общую сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей. В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Подпольному «бутлегеру» грозит до шести лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.