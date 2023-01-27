В Воронеже поймали рецидивиста, ограбившего в лесу двух женщин

Задержанному рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские раскрыли два ограбления женщин в лесополосе. Преступник действовал по одной схеме, поэтому сразу заподозрили, что действовал один и тот же человек.

15 января в 9.40 жертвой грабителя стала 43-летняя жительница Железнодорожного района, работающая продавцом мебели. Она проходила по лесополосе на улице Минской. Со спины к ней подбежал незнакомый мужчина, схватил ее за шею и стал ее сдавливать, а другой закрыл рот. Потом стал требовать отдать деньги и золотые украшения. Испугавшись, женщина передала ему кошелек, сережки и кольцо. Преступник убежал.

21 января в 10.30 49-летняя жительница Курской области, отдыхающая в санатории имени Горького, прогуливалась в лесополосе на улице Ломоносова. На нее также со спины напал мужчина и стал требовать украшения и деньги. Женщина просила оставить ей обручальное кольцо, которое дорого ей как память. Но грабитель на это не согласился. Забрав три тысячи рублей и два золотых кольца, он убежал.

Полицейские, как обычно, «отработали» ранее судимых граждан. Под составленную по словам ограбленных женщин ориентировку подходил неоднократно судимый, в том числе и за грабежи и разбои, 36-летний воронежец. Его задержали. В отделе полиции рецидивист признал свою вину в этих двух грабежах. По решению Центрального районного суда его арестовали.

- Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.