Воронежцев разводят на внеплановую замену счетчиков воды

"Мастера" незаконно срывают пломбы со счетчиков Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже под видом коммунальщиков активизировались мошенники. О незнакомцах, которые настойчиво предлагают поверку или замену счетчиков воды, сообщили в водоканал жители сразу нескольких районов города. Эти люди представляются «мастерами» никому не известных фирм и буквально навязывают доверчивым гражданам свои «услуги».

- При проведении работ «мастера» срывают пломбы водоканала и за опломбировкой абоненты обращаются в «РВК-Воронеж», где выясняется, что их счетчики не нуждались в замене или поверке, - сообщили в РВК-Воронеж.

Сотрудники водоканала призывают жителей проверять аккредитацию у таких компаний. По словам начальника отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероники Сениной, зачастую они очень умело убеждают абонентов в необходимости замены счетчиков, которые исправны и могли бы работать еще несколько лет.

В компании рассказали, что о приближающихся сроках поверки сообщают абонентам на квитанции. Уточнить их можно также в водоканале, своей управляющей компании или ТСЖ.