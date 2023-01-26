В Воронежской области синоптики обещают туман и мороз до -19 градусов

Ночью и утром 27 января местами по Воронежской области возможен туман. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. Особенно много ее неблагоприятных факторов ожидают нас 27 января. Ночью местами по Воронежской области возможно понижение температуры до -19 градусов. Хотя в большинстве районов будет от -9 до -14. Ночью и утром возможен туман. При переменной облачности осадки маловероятны. Днем резко потеплеет - до -4...+1. Кроме того, метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Это касается и Воронежа.

Впрочем, в целом в столице Черноземья 27 января обойдется без особых природных аномалий. Ночью метеорологи прогнозируют -10…-12 градусов, днем от -2 до -4.

28 января погода будет чуть менее экстремальной. В Воронежской области местами возможны морозы до -18, хотя большей частью столбик термометра будет держаться в районе -8…-13. Вместо южного подует восточный ветер. Днем потеплеет до -1…-6. Вероятность осадков невелика.

В Воронеже ночь тоже обойдется без снега. Температура будет держаться в районе -10…-12 градусов. Днем она поднимется до -2…-4.

29 января в Воронежской области ночь будет облачной с прояснениями и снова без существенных осадков. При преобладающей температуре -6…-11 градусами местами вероятны и -16. Днем возможен небольшой снег. При этом потеплеет до -1…-6.

В Воронеже существенных осадков не обещают. Ночью столбик термометра будет колебаться от -8 до -10. А днем температура поднимется до -2…-4.