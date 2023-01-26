Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 января 2023 14:50

В Воронеже «Хендай Солярис» насмерть сбил 51-летнего иностранца

ДТП произошло на улице Антонова-Овсеенко
Алексей СЕРГУНИН
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Сегодня, 26 января, в 7:45 в Воронеже 73-летний местный житель, управляя автомобилем «Хёндай Солярис», двигался по улице Антонова-Овсеенко со стороны улицы Хользунова в сторону Московского проспекта. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

На нерегулируемом пешеходном переходе воронежец наехал на мужчину, переходившего проезжую часть. В результате ДТП пешеход, 51-летний гражданин республики Средней Азии, житель Репьевского района, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, но от полученных травм скончался. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.