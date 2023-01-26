Глава "Роскосмоса" посетил воронежский КБХА

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В рамках рабочего визита в Воронеж глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел в Конструкторском бюро химавтоматики совещание по созданию перспективных жидкостных ракетных двигателей. Речь идет о кислородно-метановом двигателе для ракеты-носителя среднего класса и двигателе для кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса, который расширить возможности космического ракетного комплекса «Амур» с ракетой-носителем «Ангара-А5М».

На предприятии главе Роскосмоса продемонстрировали огневые испытания серийного кислородно-керосинового двигателя РД-0124 для третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».