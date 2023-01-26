За пропаганду нацизма воронежец получил условный срок

Сегодня, 26 января 2023 года, Воронежский областной суд с участием представителя региональной прокуратуры рассмотрел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием сети «Интернет»). Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

Как установлено судом, в ноябре 2021 года 19-тени житель Воронежа разместил в интернете материалы с пропагандой нацизма на основе событий Второй мировой войны.

Осужденный признал вину в совершении преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях на один год.