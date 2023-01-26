Воронежская пенсионерка отдала аферистам более 200 тысяч рублей, пытаясь помочь возлюбленному

Виртуальный любовник уверял, что его банковская карта заблокирована. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Южном микрорайоне Воронежа 64-летняя женщина в ноябре прошлого года на сайте знакомств начала общаться с мужчиной. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Через некоторое время они решили встретиться, чтобы провести новогодние праздники. Собеседник сообщил, что живет в другой стране, с удовольствием хотел бы приехать к ней в гости, но в настоящее время имеет трудности с деньгами, так как заблокирована его банковская карта. Влюбленная женщина перевела более 200 тысяч рублей на приобретение билетов по реквизитам, которые он выслал по электронной почте.

После перевода ее избранник перестал отвечать на сообщения и звонки, в гости он так и не приехал. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника. В настоящее время стражи порядка пытаются найти злоумышленника.

Всего же за прошедшие сутки в полицию региона поступило 23 заявления от граждан о хищении денег путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более шести миллионов рублей.

Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять внимательность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать граждан в своих противоправных целях. А также напоминают о необходимости соблюдать бдительность при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам. В случае если противоправное деяние в отношении вас всё же произошло, то незамедлительно сообщите об этом в полицию.