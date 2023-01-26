Под Воронежем в столкновении «Лады Ларгус» и большегруза пострадал один человек

Водитель «Лады» получил травмы и его доставили в медицинское учреждение.

Накануне, 25 января, примерно в 17:55 часов на 29 километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж» 46-летний житель Воронежа, управляя «Ладой Ларгус», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем «Рено» под управлением 53-летнего жителя Орловской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. В результате ДТП водитель «Лады» получил травмы и его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, дочь погибшего под колесами иномарки воронежца ищет очевидцев ДТП.