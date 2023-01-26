Животноводческий комплекс устроил склад навоза под Воронежем

В апреле 2021 года в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение гражданина о складировании навоза и стока нечистот в селе Скупая Потудань Нижнедевицкого района Воронежской области.

На место выехали инспекторы и получили подтверждение нарушений. Местный животноводческий комплекс на прилегающем к его территории участке организовал складирование навоза.

Специалисты отобрали на исследование пробы отходов и почв, результаты показали токсичность отходов и превышение ПДК по нитратам и по сере в почве земельного участка.

Управление вынесло предприятию предписание об устранении нарушения законодательства, а также штрафы на общую сумму 350 тысяч рублей, которые были полностью оплачены.

Кроме того, в августе 2021 года управление направило расчет ущерба для добровольной оплаты возмещения вреда, причиненного участку почвы. Однако животноводческий комплекс с этим не согласился и обратился в суд.

Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании, и та оплатила 468,75 тысячи.