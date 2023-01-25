Вратарь воронежского «Факела» получил серьезную травму

Владислав Калиничев. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Вратарь академии «Факела» Владислав Калиничев, работающий с первой командой на сборах в Турции, получил серьезную травму на тренировке. Врачи диагностировали у молодого голкипера разрыв мышцы задней поверхности бедра. Ориентировочный срок восстановления в таких случаях обычно пять недель.

Основная обойма вратарей «Факела», напомним, пока во время зимнего перерыва не изменилась. Основным голкипером остается Илья Свинов, его может в любой момент заменить Алексей Городовой. А третьим вратарем является юный Вячеслав Доровских, вышедший на замену в победной товарищеской игре с сербским «Графичаром». Кстати, он отстоял на «ноль» и показал себя с самой лучшей стороны.

Так что травма Калиничева пока «Факел» не ослабит. Но хороших вратарей мало не бывает. Поэтому присоединяемся к пожеланию клуба Владиславу как можно быстрее вернуться в строй.