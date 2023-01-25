В Следственном комитете заинтересовались падением 65-летней женщины в воронежской маршрутке

Женщина получила травму в этой маршрутке. Фото: телеграмм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитете начали проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в маршрутной «ГАЗели» № 89 во вторник, 24 января, на Ленинском проспекте. В 12.45 ехавшая в салоне 65-летняя женщина не смогла удержать равновесие и упала. Пенсионерка получила травму, для лечения которой ее отвезли в больницу. Рулил маршруткой 55-летний шофер.

- Следователи опросят травмированную пенсионерку, возможных очевидцев ее падения, водителя автобуса, представителя компании-перевозчика. Также они потребуют предоставить им для изучения медицинскую и иную документацию, регламентирующую оказание транспортной компанией услуг по перевозке людей. По результатам проверки примут процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.