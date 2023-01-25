В Воронеже четыре машины столкнулись "паровозиком"

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства массовой аварии, произошедшей в Воронеже утром 25 января. Около 10.30 на улице Шишкова столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным полиции, 42-летний водитель Kia Carnival, следуя со стороны улицы Хользунова, не выдержал безопасную дистанцию и "догнал" двигавшийся впереди ВАЗ-21140. По инерции "четырнадцатая" врезалась в Skoda kodiaq, затем она столкнулась с ВАЗ-2115.

В результате ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.