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НовостиПроисшествия25 января 2023 13:05

Под Воронежем начальница почтового отделения присвоила деньги и вещи своего предприятия на миллион рублей

Ей грозит до десяти лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
По версии следствия, женщина присвоила деньги и имущество "Почты России" на сумму более миллиона рублей.

По версии следствия, женщина присвоила деньги и имущество "Почты России" на сумму более миллиона рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе совместной проверки сотрудники прокуратуры и регионального управления ФСБ раскрыли преступление, совершенное начальницей одного из отделений Рамонского почтамта. Работники правоохранительных органов выяснили, что она, используя свое служебное положение, присвоила деньги и товарно-материальные ценности, принадлежащие АО «Почта России», на сумму более миллиона рублей.

- Материалы проверки направили в следственные органы. На их основании возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре Рамонского района.

Ход следствия находится на контроле в районной прокуратуре.