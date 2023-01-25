Специалисты Росреестра проконсультируют воронежцев по вопросам получения архивных документов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

26 января с 13 до 16 часов в воронежском филиале Роскадастра и Управлении Росреестра по Воронежской будет работать «горячая» телефонная линия по вопросам получения документов на недвижимость из архива и Госфонда данных.

Специалисты ответят на вопросы воронежцев о том, как получить невостребованные документы из архива, копии правоустанавливающих документов, а также документы из государственного фонда данных, полученные в результате проведения землеустройства и другие вопросы, связанные с предоставлением сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Звонки граждан по вопросам получения невостребованных, «забытых» документов на недвижимость, копий правоустанавливающих документов на недвижимость выдачи и сведений из Госфонда данных будут приниматься по телефону: 8(473)327-18-92.

Напомним, с 1 января 2023 года архив реестровых дел и материалов Госфонда данных передан на хранение из Управления Росреестра в филиал Роскадастра.